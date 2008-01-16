У Севастополі ділок нажився на пам`ятнику

У місті Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито начальника кошторисно-договірного відділу будівельного підприємства.

Як повідомляє прес-служба МВС України, начальник відділу завищив об’єм виконаних робіт з будівництва пам’ятника й незаконно отримав 108 тис. грн. "Чим завдав збитки державі на зазначену суму", - повідомляє МВС.

Прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення).