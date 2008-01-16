Грач вимагає тестування російською мовою

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ просить прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО прийняти рішення Кабінету Міністрів країни про проведення в Криму зовнішнього незалежного оцінювання за тестами російською мовою.

Про це йдеться в депутатському зверненні Л.ГРАЧА, текст якого передано агентству УНІАН.

На думку Л.ГРАЧА, сьогодні «грубо порушуються конституційні права кримчан, які розмовляють і думають російською, не тільки на побутовому чи юридичному, а також на освітньому рівні». Так, відзначає депутат, 95% школярів Криму навчаються російською мовою, тому тестування випускників загальноосвітніх закладів тільки українською мовою «є грубим нехтуванням конституційних прав кримчан». «Вільне вивчення російської мови і навчання нею гарантується Конституціями України і Автономної Республіки Крим. У даному випадку йдеться не тільки про права етнічних росіян, а й про представників інших національностей, для яких російська мова найзручніша в процесі навчання, - наголосив лідер комуністів автономії. - Проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Криму тільки українською мовою, глибоко зачіпає етнічні почуття учнів і їхніх батьків, а також є по суті необ`єктивним, оскільки учні проходять курс навчання російською мовою».

Л.ГРАЧ відзначає, що, за попередніми підрахунками, «більш як 15 тисяч випускників кримських шкіл мають намір вступати до вищих навчальних закладів цього року». Тому, вважає він, ситуація, що склалася, може призвести до міжетнічного протистояння і різкого підвищення соціально-політичної напруженості в Криму.

У зв`язку з чим депутат-комуніст просить Ю.ТИМОШЕНО «ухвалити відповідне рішення Кабінету Міністрів України про проведення зовнішнього незалежного оцінювання за тестами російською мовою».