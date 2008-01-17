У Рескомі КПУ - засідання Антифашистського Комітету
13:46, 17 січня 2008Крым
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18 січня - 12.00. Спільне засідання Комітету із захисту конституційних прав Криму і Антифашистського Комітету, на якому будуть розглянуті питання:
- про роковини проведення Всекримського референдуму 20 січня 1991 року по відновленню Кримської автономії;
- про підсумки збору підписів під Антифашистським меморандумом;
- ухвалення заяви у зв`язку із знехтуванням конституційних повноважень Автономної Республіки Крим.
В будівлі рескому КПУ: Сімферополь, пр. Кирова, 26, під`їзд I.
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