У Рескомі КПУ - засідання Антифашистського Комітету

18 січня - 12.00. Спільне засідання Комітету із захисту конституційних прав Криму і Антифашистського Комітету, на якому будуть розглянуті питання: - про роковини проведення Всекримського референдуму 20 січня 1991 року по відновленню Кримської автономії; - про підсумки збору підписів під Антифашистським меморандумом; - ухвалення заяви у зв`язку із знехтуванням конституційних повноважень Автономної Республіки Крим. В будівлі рескому КПУ: Сімферополь, пр. Кирова, 26, під`їзд I.

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