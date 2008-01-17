Земля в Криму - для ”злодіїв у законі”?

Перший заступник Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Геннадій МОСКАЛЬ звернеться до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з проханням направити до Криму додаткові сили МВС для перевірки законності прийняття земельних рішень у Сімферополі і на Південному березі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.МОСКАЛЬ заявив ряду журналістів у Сімферополі.

«Я проситиму ЛУЦЕНКА направити додаткові сили для перевірки земельного питання міста Сімферополя, а також подальшої перевірки побережжя Криму», - зазначив Г.МОСКАЛЬ.

За його словами, перевірка ухвалення земельних питань у Криму, котра зараз проводиться силами працівників МВС України, показала: багато ділянок землі на півострові оформляються на підставні юридичні і фізичні особи. Після чого, зазначає Г.МОСКАЛЬ, земля, одержана за безцінь, «переходить на вторинний ринок і продається за завищеною ціною». «Це не поодинокі випадки, а це випадки, які мають місце майже в усіх селищних і міських радах, які перевіряли», - сказав перший заступник парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, підкресливши, що саме тому для подальшої перевірки земельних рішень до Криму мають бути направлені додаткові сили МВС із регіонів України.

Г.МОСКАЛЬ також заявив, що навколо багатьох міських і селищних рад автономії «орудують цілі зграї злочинних угруповань», які «виступають земельними маклерами». «Вони замовляють у депутатів, керівництва, мерів землю, на яку поклали око ті чи інші комерційні структури», - зазначив перший заступник голови парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Як приклад Г.МОСКАЛЬ навів випадок, який, за його даними, стався в одній з рад Великої Ялти. «Унікальний випадок - одна з селищних рад, яка входить до Великої Ялти, навіть виділила один гектар землі відомому злочинцю на прізвисько «Камо» (кримінальний авторитет Камо САФАРЯН, відомий як Камо, – УНІАН), який узагалі не є громадянином України. То ж у мене запитання: для кого земля в Криму – для кримчан чи для злодіїв у законі?», - підкреслив Г.МОСКАЛЬ.

Нагадаємо, що за вказівкою глави МВС з кінця грудня 2007 року в Криму працює спецпідрозділ з розслідування злочинів у сфері земельних ресурсів.