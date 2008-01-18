Суд скасував обмеження на отримання землі у Сімферополі

Господарський суд Криму скасував введений Сімферопольською міською радою порядок надання земельних ділянок як такий, що суперечить Конституції і законам України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, таким чином, задоволено позов прокуратури Сімферополя.

"Міськрада вирішила виділяти земельні ділянки тільки за умови, що громадянин проживає на території столиці не менше п`яти років, у його подружжя немає у власності або користуванні ділянки. Крім того, депутати залишили за собою право забороняти продаж або відчуження землі протягом п`яти років, - ідеться у повідомленні прокуратури. - Суд погодився з доводами прокурора про те, що введені місцевою владою обмеження на отримання землі і користування ділянкою не передбачені чинним законодавством".

На цій підставі рішення №377 27-ї сесії 5 скликання Сімферопольської міської ради «Про затвердження Порядку виділення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд і споруд в нових масивах м. Сімферополя» визнано недійсним.

Рішення Господарського суду набуло чинності.