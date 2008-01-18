118 злочинів виявлено за домогою кримчан

Минулого року за результатами розгляду звернень громадян прокуратурою порушено 118 кримінальних справ. У результаті проведених перевірок обґрунтованості скарг громадян на дії чиновників скасовано 246 незаконних рішень установ, підприємств та відомств, якими порушувалися права кримчан.

"Минулого року до органів прокуратури Криму надійшло понад 33 тисячі звернень. В основному до прокуратури зі скаргами на порушення їх прав зверталися мешканці великих міст - Сімферополя, Ялти, Феодосії, Євпаторії, а також самого крупного району республіки - Сімферопольського. Найменша кількість звернень, як і у минулі роки, надійшла із сільськогосподарських регіонів Криму – Первомайського, Чорноморського, Нижньогірського", - повідомляє пресс-служба прокуратури Криму.

Основні питання традиційно стосувалися проведення слідства і дізнання. "І перш за все в органах внутрішніх справ - 38%, а також виконання і правильності застосування законів - майже 43% від загальної кількості розглянутих в 2007 році прокурорами заяв громадян", - кажуть у прокуратурі.

Крім того, прокурори перевіряли те, як розглядаються звернення громадян в інших державних установах та відомствах. За порушення вимог Закону України «Про звернення громадян» та неналежний розгляд скарг до відповідальності притягнуто 153 посадовця, у тому числі 52 чиновники органів місцевої влади. У 103 документах прокурорського реагування посадовцям вказано на неприпустимість порушень в роботі зі зверненнями громадян.