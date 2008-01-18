Севастополець, ”замінував” поліклініку, щоб привернути увагу лікарів

Севастопольська міліція затримала зловмисника, який 16 січня телефоном повідомив про начебто замінування поліклініки №2.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі, внаслідок цього повідомлення було евакуйовано 76 працівників медичного закладу, 160 відвідувачів і 7 пацієнтів денного стаціонару.

Зловмисником виявився 38-річний місцевий житель. За інформацією міліції, чоловік повідомив, що таким чином хотів привернути до себе увагу лікарів.

Як додали в УМВС, стаття 259 Кримінального кодексу України за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачає „досить серйозне покарання, аж до позбавлення волі терміном від 2 до 7 років”.