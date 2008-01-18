Спектакль-сповідь «Іноходець» в рамках святкування ювілею В.Висоцького
18:31, 18 січня 2008Крым
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24 січня -16.30. Спектакль-сповідь «Іноходець» у виконанні артистів Романс-холла Володимира Засухіна (м. Київ) в рамках святкування 70-річного ювілею Володимира Висоцького. У основі спектаклю-сповіді - твори В.Висоцького і книга Марини Владі «Володимир, або Перерваний політ».
У Великому залі Сімферопольської міської ради. Вхід вільний.
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