Прес-конференція про підготовку з`їзду депутатів в м. Северодонецьк

19 січня - 12.00. Прес-конференція на тему: 1. Всеукраїнська Рада російських співвітчизників діє. 2. Про підготовку гуманітарного з`їзду депутатів рад всіх рівнів в Северодонецьке. Севастополь, вул. Леніна, 35 (у будівлі Кінотеатру «Україна», 2 поверх, в приміщенні приймальні народного депутата України В.В.Колесниченка). Акредитація: 8-050-588-29-73 (Ярошевськая Тетяна); (0692) 53-51-59; (044) 255-35-31.

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