У Криму утилізовані 4 тисячі голів птиці

У Криму станом 19.00 в осередку захворювання на високопатогенний грип утилізовані 4 тис. голів птиці, повідомляє МНС України.

За даними керівника прес-служби МНС Ігора КРОЛЯ, на місці надзвичайної ситуації працюють 160 чоловік і 25 одиниць техніки, у тому числі, 90 рятувальників МНС і 20 одиниць техніки МНС. Решта – підрозділи ветеринарної медицини, міліції, охорони здоров’я, місцевих органів влади.

Роботи проводяться у цілодобовому режимі позмінно.

"Підрозділи забезпечені всіма необхідними засобами і технікою. Організовані умови для нормальної роботи і відпочинку рятувальників", - кажуть в МНС.

Оперативна група МНС постійно доповідає ситуацію міністру МНС Володимиру ШАНДРІ.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня експертизою було підтверджено факт виявлення високопатогенного пташиного грипу (вірус типа Н5N1) у птахівничому господарстві в с. Рівне Красногвардійського району Криму. Там у період з 15 по 17 січня було зафіксовано загибель птиці. На підприємстві, де було виявлено вірус, утримують 25 тисяч курей.