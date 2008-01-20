Кримчанин розбився, зірвавшись зі скелі

У Криму чоловік розбився на смерть, зірвавшись зі скелі.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, трагедія сталася напередодні в районі озера, біля села Зеленогіря.

Рятувальники одержали повідомлення з проханням надати допомогу чоловікові, який впав зі скелі. Прибувши на місце виклику, бійці МНС виявили труп чоловіка - жителя Сімферопольського району Криму, 1959 року народження.

«Чоловік зірвався з приблизно 40 метрів», - відзначають в МНС. Тіло було транспортовано в доступне місце.

На місце події, крім рятувальників, виїжджала слідчо-оперативна група МВС.