Засідання правління Асоціації органів місцевого самоврядування АРК і Севастополя

21 січня - 11.00. Засідання правління Асоціації органів місцевого самоврядування АРК і Севастополя. На порядку денному питання про бюджет АРК і бюджет міст і районів на 2008 р. і про хід виконання Республіканської програми «Здоров`я кримчан». Засідання проводить Голова Верховної Ради АРК, голова АОМС Анатолій Гриценко. Місце проведення: каб. № 429 ВР АРК.

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