Засідання правління Асоціації органів місцевого самоврядування АРК і Севастополя

19:00, 20 січня 2008
Крым
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21 січня - 11.00. Засідання правління Асоціації органів місцевого самоврядування АРК і Севастополя.

На порядку денному питання про бюджет АРК і бюджет міст і районів на 2008 р. і про хід виконання Республіканської програми «Здоров`я кримчан».

Засідання проводить Голова Верховної Ради АРК, голова АОМС Анатолій Гриценко. 

Місце проведення: каб. № 429 ВР АРК.

 

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