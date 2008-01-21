Машина під управлінням п`яного водія врізалась в автобусну зупинку

У Керчі (Крим) вночі автомобіль "Шкода Октавія" врізався в будівлю автобусної зупинки, а подалі - дерево, внаслідок чого постраждали 3 людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАЇ в Криму, мешканець міста Керч, 1980 року народження, рухаючись у стані алкогольного сп’яніння по вокзальному шосе, виїхав за межи проїжджої частини праворуч, де скоїв наїзд на будівлю автобусної зупинки, після чого авто врізалось у дерево. При ДТП постраждали 3 пасажирки - керчанки, 1981 та 1987 р.н.