Двоє хлопців отримали травми на Ай-Петрі
10:22, 21 січня 2008Крым
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Каталися на санчатах та лижах
В Криму на плато гори Ай-Петрі травмовано двоє хлопців – жителі Севастополя і Сімферополя.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, протягом недільного дня житель Севастополя, 1994 року народження, при катанні на санчатах отримав травму – рубану рану голови, а житель Симферополя, 1990 р.н., при катанні на лижах – розтин лівої брови.
На місці події рятувальником була надана постраждалим перша допомога. Після чого підлітки відправили на попутному транспорті в травматологічний пункт.
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