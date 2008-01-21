Двоє хлопців отримали травми на Ай-Петрі

В Криму на плато гори Ай-Петрі травмовано двоє хлопців – жителі Севастополя і Сімферополя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, протягом недільного дня житель Севастополя, 1994 року народження, при катанні на санчатах отримав травму – рубану рану голови, а житель Симферополя, 1990 р.н., при катанні на лижах – розтин лівої брови.

На місці події рятувальником була надана постраждалим перша допомога. Після чого підлітки відправили на попутному транспорті в травматологічний пункт.