Херсонщина боїться пташиного грипу з Криму
11:43, 21 січня 2008Крым
0 0
На межі встановлено дезінфекційні пункти
На кордоні Херсонської області з Кримом встановлені три дезінфекційні пункти через спалах пташиного грипу в автономії.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Херсонської облдержадміністрації, кордони встановлені у Каланчацькому, Чаплинському та Генічеському районах області на виїздах із АР Крим згідно з рішенням обласної протиепізоотичної комісії від 18 січня 2008 року.
На них перевірятимуть і проводитимуть дезінфекцію вантажівок, перш ніж дозволити їм в’їхати на територію Херсонської області з Криму.
За інформацією ОДА, пункти готові до роботи і будуть відкриті за відповідною вказівкою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter