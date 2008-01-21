Херсонщина боїться пташиного грипу з Криму

На кордоні Херсонської області з Кримом встановлені три дезінфекційні пункти через спалах пташиного грипу в автономії.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Херсонської облдержадміністрації, кордони встановлені у Каланчацькому, Чаплинському та Генічеському районах області на виїздах із АР Крим згідно з рішенням обласної протиепізоотичної комісії від 18 січня 2008 року.

На них перевірятимуть і проводитимуть дезінфекцію вантажівок, перш ніж дозволити їм в’їхати на територію Херсонської області з Криму.

За інформацією ОДА, пункти готові до роботи і будуть відкриті за відповідною вказівкою.