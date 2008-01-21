«Чорноморнафтогаз» розірвав усі домовленості з «УкрГаз-Енерго»

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (м. Сімферополь, Крим) знову підписало договір про спільну діяльність з ДК «Укргазвидобування» щодо освоєння Одеського і Безіменного газових родовищ на шельфі Чорного моря.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар ДАТ "Чорноморнафтогаз" Юрій АВДЄЄВ.

За його інформацією, відповідно, «Чорноморнафтогаз» розірвав усі домовленості щодо спільного освоєння Одеського і Безіменного газових родовищ із ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

Ю.АВДЄЄВ не повідомив інших подробиць, зазначивши, що пізніше компанія обнародує офіційну інформацію з цього приводу.

У той же час, як повідомило УНІАН джерело в НАК «Нафтогаз України», оформлення документів між ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ДК «Укргазвидобування» відбулося в п`ятницю, 18 січня, в Києві.

За його словами, з ініціативою відновлення відносин між ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ДК «Укргазвидобування» виступив керівник кримського підприємства Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Про причини, що спонукали його різко змінити свою думку про необхідність зміни партнера з ДК «Укргазвидобування» на ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і майбутньої частки СП між ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» щодо освоєння Одеського і Безіменного газових родовищ, джерело повідомити не змогло.

Нагадаємо, що в 2007 році керівництво ДАТ «Чорноморнафтогаз» розірвало договір про спільну діяльність з ДК «Укргазвидобування» і приступило до створення спільного підприємства між ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ЗАО «УкрГаз-Енерго» (50% належить RosUkrEnergo AG, 50% - НАК «Нафтогаз України») щодо освоєння Одеського і Безіменного газових родовищ на шельфі Чорного моря.

З різкою критикою цього рішення не раз виступала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Зокрема, 12 січня вона заявила, що компанії-посередники RosUkrEnergo і «УкрГаз-Енерго» мають піти з українського ринку. «Корупція і тінь мають піти із системи постачань газу в Україну разом з RosUkrEnergo і «УкрГаз-Енерго». Всі наші дії будуть спрямовані на те, щоб перейти на прямі угоди між Україною і Росією про постачання природного газу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Одеське родовище природного газу розташоване за 150 кілометрів від берега в північно-західній частині шельфу Чорного моря. Його орієнтовні промислові запаси становлять 22 млрд. куб. м.

ДАТ "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" знаходяться в управлінні НАК "Нафтогаз України".

У 2007 році «Чорноморнафтогаз» скоротив обсяги видобутку нафти і газового конденсату на 13,5% або на 12 тис. тонн., порівняно з 2006 роком, до 77,0 тис. тонн, а також скоротив обсяги видобутку природного газу на 1,3% або на 16,9 млн. куб. м, порівняно з 2006 роком, до 1,26 млрд. куб. м.