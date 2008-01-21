Вводити надзвичайні заходи у Криму немає необхідності

Cистема охорони здоров`я готова до можливого спалаху вірусу пташиного грипу у будь-якому регіоні України, відзначив міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ.

"Сьогодні я як міністр можу гарантувати, що система охорони здоров`я готова до можливого спалаху вірусу пташиного грипу у будь-якому регіоні України. Ще у 2005 році під керівництвом Президента України відпрацьовано механізм профілактичних дій, який дозволяє акумулювати вірус у вогнищі та запобігти його поширенню", - сказав В.КНЯЗЕВИЧ на брифінгу, повідомляє прес-служба МОЗ України.

Ситуація з пташиним грипом в Україні ще не вважається загрозливою - тому немає необхідності вводити надзвичайні заходи, відзначає МОЗ.

За наказом міністра від 18 січня діє оперативний штаб для координації діяльності роботи органів влади АР Крим та закладів МОЗ з профілактики грипу, забезпечення обміну щоденною оперативною інформацією тощо.

У Криму продовжуються профілактичні та протиепідемічні заходи у зв`язку з випадком високопатогенного грипу птиці (вірус типу А субтипу Н5N1, лабораторно підтверджений ввечері 17 січня) в птахівничому господарстві с. Рівне Красногвардійського району. У вогнищі виявлення високопатогенного грипу птиці, працюють фахівці санепідслужби та Української протичумної станції МОЗ.

Станом на 21 січня обстежено 170 населених пунктів, 9930 дворів, 55453 голів птиці, за вільновигульне утримування птиці до відповідальності притягнуто 5 осіб. Випадків падежу птиці не встановлено.

У вогнищі працює 15 медичних бригад (30 медичних працівників), сформовано 17 вакцинальних бригад. Проведено 2557 подвірних обходів, оглянуто 7097 мешканців, в т.ч. 1197 дітей.

У районах Криму проводяться рейдові перевірки місць продажу курячих яєць з метою вилучення з реалізації яєць від постачальника птахофабрики, де зафіксовано пташиний грип.

В Красногвардійському районі посилено держанепіднагляд за об`єктами епідризику. За 20.01.08 р. перевірено 8 об`єктів, порушень санітарного законодавства не встановлено.

Здійснюється імунізація населення 3 км зони (щеплено - 160 чол.). Продовжується екстрена профілактика у групах професійного ризику (працівники ЛПУ, СЕС, МНС)- 50 чоловік.

Проводиться моніторинг захворюваності грипом і ГРВІ по АР Крим і окремих населених пунктах Красногвардійського району. Захворюваність на сезонному рівні. По Красногвардійському району за 20 січня зареєстровано 17 випадків ГРВІ. Епідпорог не перевищено. Захворюваність на сезонному рівні.