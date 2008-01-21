Що може відлякати росіян від відпочинку в Криму?

Антиросійські настрої, які, на думку деяких експертів, існують в Україні, можуть істотно зменшити кількість російських відпочиваючих в Криму в курортному сезоні 2008 року. Такі побоювання висловлювалися фахівцями сфери туризму в ході проведення WorkShop «Сезони Криму 2008» в Ялті, повідомили УНІАН в оргкомітеті WorkShop.

Як наголошується в повідомленні, «цілком обгрунтованою виглядає думка, що рівень тиску антиросійських настроїв цього року може «пробити захисний панцир» відношення російського обивателя до політики, який він одягає на час відпочинку. Велика вірогідність зниження кількості відпочиваючих з Росії, мінімум, удвічі, якщо кримчани не вживуть достатніх заходів для залучення російських туристів до Криму, переконавши їх, що тут їм буде комфортно і безпечно відпочивати», - заявили фахівці туристичного ринку.

Крім того, загрозу сезону-2008 фахівці бачать в ситуації, що склалася навколо Керченської протоки, де восени 2007 року затонув російський танкер, що перевозив мазут. «Необхідні додаткові публікації авторитетних думок, що пояснюють ситуацію, в першу чергу для росіян. Опублікованої позитивної інформації поки недостатньо для створення відчуття упевненості, що нафта не завадить курортному сезону», - заявляють туроператори.

Крім цього, вважають фахівці, Криму не варто сподіватися на те, що «будівництво до Олімпіади в Сочі частково перенаправить потік туристів» на півострів. «Будівництво в Сочі знаходиться у стадії проектування, а ось в Криму - на ПБК - по дорогах все літо йшли і зараз йдуть машини з будматеріалами і бетономішалками. Порівняно з Сочі, ПБК сьогодні - суцільне будівництво, яке на літо треба було б припинити», - підкреслюють експерти.

Довідка УНІАН. WorkShop «Сезони Криму 2008» - це робоча зустріч керівників кримських здравниць і об`єктів розміщення з туристичними фірмами України, Росії, країн СНД з вироблення цінової політики і консолідованої рекламної кампанії сезону 2008 року.

WorkShop проходить в Ялті другий рік поспіль.