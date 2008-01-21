Ющенко вивів з РНБО главу уряду Криму та губернаторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 43/2008, який він підписав сьогодні, 21 січня, вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони України голів обласних державних адміністрацій, голів державних міських адміністрацій Києва і Севастополя, а також голову Ради міністрів Криму.

Затверджено новий склад РНБО. Згідно з указом, розміщеним на офіційному Інтернет-представництві Президента, до складу РНБО увійшли: В.ЮЩЕНКО – Президент України, голова РНБО; Віктор БАЛОГА – глава Секретаріату Президента України; Раїса БОГАТИРЬОВА – секретар Ради національної безпеки і оборони України; Юрій ЄХАНУРОВ – міністр оборони України; Юрій ЛУЦЕНКО - міністр внутрішніх справ України; Микола МАЛОМУЖ – голова Служби зовнішньої розвідки України; Олександр МЕДВЕДЬКО – генеральний прокурор України; Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО – перший заступник голови Служби безпеки України, керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України; Володимир ОГРИЗКО – міністр закордонних справ України; Борис ПАТОН – президент Національної академії наук України (за згодою); Володимир СТЕЛЬМАХ – голова Національного банку України (за згодою); Юлія ТИМОШЕНКО – прем`єр-міністр України; Володимир ШАНДРА – міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Верховної Ради України (за згодою).