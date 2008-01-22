У Балаклаві знайшли 12 мертвих птахів

У Балаклаві (Севастополь) виявлено 12 тушок загиблих птахів: 6 нирків і 6 бакланів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України в Севастополі, загиблі птахи були знайдені цими днями.

Причину загибелі птахів встановить експертиза, яка буде проведена в Сімферополі, повідомили УНІАН у ветслужбі Севастополя.

Разом з тим у Республіканську державну лабораторію ветеринарної медицини АР Крим (м. Сімферополь) тушки птахів поки що (станом на середину сьогоднішнього дня) не надійшли. «Сказали, що щось привезуть із Севастополя, але поки що не привезли», - повідомили в лабораторії.

Як повідомляв УНІАН, в одному з господарств у селі Рівне Красногвардійського району АРК минулого тижня був виявлений пташиний грип. У господарстві були утилізовані шляхом спалювання майже 25 тисяч птахів. Проводиться моніторинг. В інших регіонах Криму пташиний грип поки що не виявлений.