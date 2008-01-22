1,5 тисячи кримчан образили ”почем зря”

У минулому році незаконно притягнуто до адміністративної відповідальностіпівтори тисячі кримчан - права стількох жителів автономії відновлено прокуратурою шляхом скасування постанов про притягнення до адмінвідповідальності.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Кріму, за допущені порушення конституційних прав громадян внаслідок неправильного застосування норм адміністративного законодавства за документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 699 посадовців правоохоронних і контролюючих органів.

"У ході перевірок органами прокуратури Криму порушено 10 кримінальних справ. По них проходять працівники податкової, Державтоінспекції, контролюючих органів, які з метою збільшення показників фальсифікували протоколи про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні. -

У прокуратурі відзначили, що "адміністративний закон в руках контролюючих і правоохоронних органів не виконує своєї головної функції як засобу профілактики злочинів". Як стверджують прокурори, про це свідчить і проведене на початку минулого року вивчення міліцейських матеріалів про відмову у порушені кримінальних справ. Перевірка встановила згубну систему в роботі територіальних органів внутрішніх справ: не знаходячи складу злочину в діях кримчан, працівники міліції констатували склад адміністративного правопорушення відпускали громадян на всі чотири сторони, кажуть у прокуратурі.

У 2006 році міліцейські працівники залишили безкарними понад тисячі правопорушників.