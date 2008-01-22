Ветеринари посилили нагляд за станом донецьких птахів

У Донецькій області ветеринарна служба посилила нагляд за клінічним станом птиці на птахівничих підприємствах і в приватних господарствах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, ветеринарно-санітарний контроль за станом птиці посилено у зв`язку з виникненням захворювання птиці високопатогенним грипом в Автономній Республіці Крим.

Крім того, посилено контроль за забезпеченням епізоотичного благополуччя птахопідприємств, дотриманням і виконанням суб`єктами господарювання вимог чинного законодавства ветеринарної медицини. Також проводяться додаткові заходи щодо забезпечення роботи птахопідприємств у ”закритому режимі”.

Для контролю за клінічним станом птиці організовано 144 групи фахівців, з початку року обстежено більш як 11 тис. приватних подвір’їв, у яких клінічно досліджено майже 120 тис. голів птиці. Клінічних ознак хвороби не виявлено.

У прес-службі також зазначили, що в області створено резервний запас дезинфікуючих засобів для проведення невідкладних заходів щодо недопущення виникнення і розповсюдження захворювання птиці високопатогенним грипом.

На даний момент випадків масової загибелі птиці на птахопідприємствах всіх форм власності, зокрема, птиці у приватному секторі, не зафіксовано.