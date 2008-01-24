Виїзд до Керчі на завод ”Затока”
17:20, 24 січня 2008Крым
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26 січня - На керченському суднобудівельному заводі «Затока» ("Залив" - рос.) відбудеться спуск на воду нового контейнеровоза - другого судна з восьми універсальних контейнеровозів, які завод будує за замовленням голландської компанії DAMEN.
У заході візьме участь голова Верховної Ради АРК А.ГРИЦЕНКО.
Виїзд в м. Керч – 26 січня о 7:00 від будівлі Верховної Ради АРК (з боку вул. Серова).
Прохання до журналістів акредитуватися в прес-центрі Верховної Ради АРК.
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