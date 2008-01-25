У Севастополі з`являться пам’ятники Катерині ІІ, Купріну, Толстому

Голова Севастопольської міської ради, лідер міського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ розраховує, що у місті ближчим часом будуть встановлені пам’ятники Катерині ІІ, Пушкіну, Купріну, Толстому, депортованим народам і соборності України.

„У нас сьогодні практично готовий за позабюджетні кошти пам`ятник Катерині (російській імператриці Катерині ІІ - УНІАН). Відливка скульптури вже здійснена, практично готовий гранітний цоколь”, - повідомив він і додав: „також за позабюджетні кошти, наступний пам’ятник ми плануємо встановити письменнику Купріну у Балаклаві. Вже готовий макет цього пам’ятника. Я думаю, що буде добре, треба тільки знайти взаєморозуміння з Балаклавською громадськістю”.

Як передає кореспондент УНІАН, В.САРАТОВ також зазначив, що „потім ми хотіли б повернутися до пам’ятника Олександру Пушкіну, також за позабюджетні кошти, а потім, я сподіваюсь, якщо ми будемо працювати всю каденцію, ми зробимо ще і пам’ятник Льву Толстому”.

Крім того, повідомив В,САРАТОВ, в проекті бюджету на 2008 рік є „дві пропозиції міськадміністрації встановити два пам’ятники за бюджетні кошти: депортованим народам, на який минулого року ми виділяли кошти, але вони чомусь не були освоєні, і, по пам’яті кажу, 450-500 тисяч пропонується виділити на пам’ятник соборності України”. Але, як зауважив голова міськради, „поки що ці питання не обговорювалися”.

Як повідомляв УНІАН, згідно з намірами Севастопольської міської ради, пам’ятник Катерині ІІ планується встановити в одному з центральних скверів Севастополя за кілька днів до святкування 225-ї річниці міста. Пам’ятник Пушкіну міськрада розраховує встановити також цього року, на проспекті Нахімова. Натомість перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН днями заявив, що виконавча влада міста не буде фінансувати „незаконні рішення” міськради.