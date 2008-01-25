Позиція України щодо використання символіки ЧФ РФ залишається незмінною

Україна сподівається, що інвентаризація об’єктів, які використовує Чорноморський флот Росії у Криму, завершиться цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Процес інвентаризації має розпочатися найближчим часом. Сподіваюсь, що вона буде проведена і завершена вже в цьому році», – сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ нагадав, що під час 6-го раунду переговорів щодо функціонування ЧФ РФ на території України, який відбувся 24 січня у Москві, вдалося досягти згоди щодо проведення інвентаризації майна й об’єктів, якими користується російський флот.

За словами заступника міністра, в лютому відбудеться чергова зустріч експертів з цього питання.

Дипломат повідомив, що позиція України щодо використання прапорів і символіки Чорноморським флотом РФ залишається незмінною. «Ми це питання з порядку денного не зняли, як цього хотіла російська сторона», – сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ також поінформував, що було досягнуте порозуміння щодо необхідності передачі українській стороні об’єктів гідрографічно-навігаційного забезпечення мореплавства у Чорному морі.