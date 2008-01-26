У Криму потяг убив людину
16:55, 26 січня 2008Крым
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На вигляд чоловіку 35-40 років
У Джанкойському районі Криму під колесами потягу загинув пішохід.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Кримській автономії.
Як наголошується в повідомленні, нещасний випадок стався напередодні пізно ввечері на 89-му кілометрі перегону «Відрадне – Урожайна».
Пасажирський потяг №342 скоїв наїзд на невідомого чоловіка (на вигляд йому - 35-40 років), внаслідок чого він помер від травм, не сумісних з життям.
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