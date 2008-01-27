У Севастополі заборгованість по зарплаті зменшилася на 76%

У Севастополі за останній рік заборгованість по заробітній платі зменшилася на 76%.

Як повідомили УНІАН у Севастопольській міськдержадміністрації, загальна заборгованість по виплаті зарплати станом на 1 січня 2008 року становила 359,7 тыс. грн. і зменшилася за грудень 2007 року на 523,8 тис. грн. або на 168,7%. З початку минулого року заборгованість зменшилася на 1 млн. 138 тис. грн. або на 76%.

Серед підприємств-боржників, які станом на 1 січня поточного року мають найбільшу заборгованість по зарплаті, - державне підприємство ДАК „Хліб України» «Севастопольський хлібокомбінат” (157,6 тис. грн., зростання боргу на 94,7 тис. грн. порівняно з 1 січня 2007 року), ТОВ „Аеропорт Бельбек” (132,9 тис. грн., зростання на 61 тис. грн.), ТОВ АТП „Севмортранс” (90,5 тис. грн., зростання на 90,5 тис. грн.) і підприємство „Севліфтсервіс-3” (30 тис. грн., зниження заборгованості порівняно з 1 січня 2007 року на 66,9 тис. грн.).

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 жовтня минулого року заборгованість по зарплаті у Севастополі становила 1 млн. 28 тис. грн.