У Феодосії затримали вандалов

У Феодосії (Крим) затримані вандали, які поглумилися над десятком могил на старому міському кладовищі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МВС України в Криму, екіпаж автопатруля побачив на кладовищі групу молодих людей, які щось складали у величезний мішок.

«Побачивши патрульну машину, хлопці залишили оклунки і кинулися в розсипну. У мішку опинилися дрібні фрагменти металевих лавок, столів і каркаси від пам`ятників. Поряд знаходилися вирвані і приготовані для винесення цілі металеві пам`ятники, хрести і таблички», - повідомляє міліція Криму.

Міліціонери затримали учасників наруги над могилами - ними виявилися 17-18-річні учні одного з профтехучилищ Феодосії.

В даний час оперативниками встановлений пункт прийому металобрухту, куди вандали мали намір здати награбоване.

За наругу над могилами і розкрадання предметів, що знаходяться в місці поховання, затриманим загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.