У Сімферополі з березня подорожчає вода

З березня в Сімферополі збільшаться тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення.

Як повідомляє сьогодні Сімферопольська міська рада, тариф для населення за послуги водопостачання складе 2,43 грн/м3, для інших споживачів - 5,17 грн/м3. Тариф за водовідведення для населення складе 0,66 грн/м3, для інших споживачів – 1,27 грн/м3.

«Зміна розмірів тарифів викликана необхідністю приведення їх у відповідність із збільшеними цінами на електроенергію (на 26%), паливно-мастильні матеріали (на 12-26%), необхідні химреагенти (до 30%), збільшенням рівня мінімальної заробітної плати (на 35%) і іншими витратами операційної діяльності», - відзначають в прес-центрі міськради.