У Сімферополі 25 об`єктів розташовані ”на пороховій бочці”

У Сімферополі 25 об`єктів (ринки, ресторани та кафе, гаражі та майстерні) розташовані на підземних газопроводах. Про це повідомлює прес-служба прокуратури Криму.

"Грубі порушення, які можуть стати причиною трагедії, подібної тій, що відбулася в Дніпропетровську, виявлені в ході прокурорської перевірки додержання законодавства в діяльності ВАТ «Кримгаз»", - кажуть у прокуратурі.

Встановлено, що в 39 багатоповерхових будинках не проводився ремонт запорних кранів на газопроводах. У результаті прибудови приміщень у 20 багатоповерхівках немає доступу до роз`ємних з`єднань в місцях розміщення запорних арматур. "Це значить, що при пошкодженні газопроводу не можна буде оперативно припинити газопостачання", - відзначає прокуратура.

Прокуратура Сімферополя проводить перевірку у порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України - дії відповідальних посадових осіб перевіряються на наявність в них складу злочину.

До ВАТ «Кримгаз», а також Головного управління МНС України в АРК направлено подання про усунення виявлених порушень, про ситуацію проінформована Рада міністрів Криму.