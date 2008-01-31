У Криму даїшники зупинили автомобіль, нашпигований зброєю

Співробітники Евпаторійського відділу ДАІ на стаціонарному посту зупинили «ВАЗ», при огляді салону співробітники міліції виявили два пістолети «ТТ», 16 патронів калібру 7,62 мм і гранату РГД, розліт осколків якої при вибуху складає 20 метрів.

Ще один пістолет маркі ПГШ був витягнутий з кишені водія «Жигулів», повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Криму.

Автомобіль прямував з Сімферополя у бік Евпаторії. У машині знаходилося троє чоловік: два кримчани і житель Каменец-Подільського. У бардачку машини також знаходилися рукавички і рулон широкого ськотча. Для чого призначався даний набір зараз з`ясовується. Із затриманими проводиться робота.

"Швидше за все, у цієї історії буде ще продовження", - кажуть у МВС.