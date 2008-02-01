Сімферопольці у січні розрахувалися за тепло на 75%

За даними заступника генерального директора «Кримтеплокоммуненерго» Михайла ВОЛКОВА, в січні сімферопольці розрахувалися за спожиту теплову енергію на 75%.

Про це повідомляє прес-центр міської ради Сімферополя з посиланням на М.ВОЛКОВА.

В зв`язку з цим мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО призвав городян, а також бюджетні та інші організації і підприємства погасити борги за спожите тепло. «Від того, як ви заплатите в січні, залежатиме подача газу в лютому, - відзначив мер. – Не можна допустити, щоб знову відключалися котельні, як цього місяця».

За спожиту в січні електроенергію населення міста розрахувалося на 63%, за воду – на 85-87%.