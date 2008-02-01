Крим просить РФ вирішити, нарешті, що робити з мазутовою сумішшю

5,4 тис. тонн суміші з мазуту, піску і водорості, зібраної у Керченській протоці, досі не вивезли з території Криму.

Як заявив голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА, російська сторона не поспішає брати на себе зобов`язання по транспортуванню нафтопродуктів з території Криму.

В.ПЛАКІДА підкреслює, що питання транспортування суміші слід вирішити до настання весни. «Ми не можемо чекати потепління. Тому необхідно ухвалювати рішення або про поховання, або про вивіз або про утилізацію нафтової суміші. Тому питання: або Росія бере на себе раніше дані зобов`язання, або ми використовуємо інші шляхи, а шляхи ми обов`язково знайдемо», - заявив голова Радміну.

(За матеріалами КІА)

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм в Керченській протоці в акваторії Азовського і Чорного морів сталася катастрофа, яка за масштабами та наслідками значно перевищує ті, які були тут до того часу. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонєфть-139». В море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Крім того, затонули судна «Вольногорск», «Нахічевань», «Ковель», які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки. Постраждали птахи, риби. Деякі експерти кажуть, що на відновлення моря піде від двох до шести років.