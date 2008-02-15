Податківці вилучили автомати на мільйон

Співробітники податкової міліції вилучили в одному з ігрових залів Сімферополя (Крим) 32 ігрових автомати і один стіл для гри в рулетку на загальну суму попередньої оцінки 1 мільйон 140 тисяч грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

За даними податківців, автомати в ігровому залі працювали без ліцензії Ради міністрів автономії на організацію і утримання тоталізаторів, гральних закладів, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів України.

Товарно-матеріальні цінності передано на відповідальне зберігання. «Матеріали з даного факту готуються до передачі в суд», - відзначили в кримській податковій.