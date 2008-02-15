Українці не вміють жити за доходами

Українці полюбляють жити красиво, а тому переплачувати, запевняє видання “Власть денег”. А це – головний фактор зростання цін в країні. Жити за доходами українці не вміють. Адже люблять купувати все найкраще, нове і дороге.

Це добре усвідомлюють виробники та продавці, тому постійно підвищують ціни. В середньому ж, за підрахунками тижневика, київська сім’я переплачує за товари та послуги 15 тисяч гривень на рік.

Чим нижче рівень і статус, тим більша жага розкоші. Якщо її не задовольняти, людина починає відбирати бажане силою, мстити багатим або ж спрямовувати агресію на себе.

ICTV