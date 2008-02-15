У Ялті затримали двох керівників ринку

В ході оперативно-розшукових заходів при отриманні хабара у розмірі 15 тисяч гривень затримано двох керівників одного з ялтинських ринків (заступника директора та начальника охорони).

Як повідомляє прес-служба Управління з боротьби з організованою злочинністю міліції Криму, в УБОЗ звернувся ялтинський підприємець із заявою, що посадові особи центрального овочевого ринку вимагають у нього хабар за "безперешкодну" торгівлю.

Як повідомляє прес-служба прокуратури АРК, прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Дії заступника директора кваліфіковано як одержання хабара, поєднане з його вимаганням, а начальника охорони - пособництво в одержанні хабара. Злочин розслідує слідчий відділ прокуратури Криму.

***Цього року направлено до суду 6 кримінальних справ про хабарництво, розслідуваних органами прокуратури Криму.