Валютчица спробувала з`їсти долари

В місті Красноперекопськ (Крим) податківці викрили нелегальну валютчицу.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, мешканка Красноперекопська здійснювала обмін валют і реалізацію карток поповнення рахунку на мобільні телефони з порушенням чинного законодавства. Зокрема, у валютчици були відсутні документи про реєстрацію і розміщення торгової "точки", а також на діяльність по обміну валют.

При спробі співробітників податкової міліції зайти на законній підставі в приміщення, жінка забарикадувалася. «Тільки перспектива застосування «болгарки» для розтину дверей, примусили валютчицу впустити податківців», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, співробітники податкової міліції присікли спробу з`їсти запропоновані для обміну доларові купюри і спробу винести рюкзак, набитий різною валютою і картками поповнення рахунку.

Згідно протоколу, податківці вилучили 51 тис. рублів РФ, понад 63 тис. грн., 300 доларів США, 155 євро і стартові пакети і картки поповнення рахунків на суму близько 8 тисяч грн.

Матеріали готуються до передачі до суду.