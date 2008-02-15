”Ліву” гривню виготовляли на принтері

У Євпаторії (Крим) співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю кримської міліції викрили групу осіб, які займалися виробництвом і розповсюдженням підроблених гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського УБОЗ, четверо жителів Євпаторії віком від 24 до 27 років на базі комп`ютерного клубу організували ”цех” із виготовлення фальшивих грошових знаків України з метою подальшого збуту.

Було вилучено понад 250 тисяч гривень із ознаками підробки номіналом ”20” і ”50” гривень. Експертиза встановила, що ”ліва” гривня виготовлена методом струменевого друку. «При візуальному огляді гроші не можна було відрізнити від справжніх», - зазначають у міліції.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення до України з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів або квитків державної лотереї). Такий злочин карається позбавленням волі на термін від трьох до семи років.

Фальшивомонетників затримано в порядку ст. 115 КПК України. Ведеться слідство.