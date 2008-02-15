У Керчі відключили всі котельні

Сьогодні вранці у зв`язку з мізерним лімітом газу, виділеним Керчі, підприємство «Керчтеплокомуненерго» вимушене було зупинити всі газові котельні в місті. Про це повідомляє портал «Керч – це моє місто».

За інформацією керівника «Керчтеплокомуненерго» Василя СУПРУНА, доведені газові ліміти підприємству – 117 тисяч м3, а добова необхідність складає 280 тисяч м3.

Щоб увійти до виділених лімітів, «Керчтеплокомуненерго» вимушене було в 8 ранку зупинити роботу всіх газових котельних.

Ухвалено рішення відновлювати роботу тільки в нічний час, коли температура повітря опускається нижче за нуль, щоб не допустити розморожування опалювальних систем.

В.СУПРУН повідомив, що борг населення за газ складає близько 9 мільйонів гривень.