110 оздоровниць Криму зараз приймають курортників

110 оздоровниць Криму зараз приймають відпочиваючих (у 2007 році в цей час приймали 99 оздоровниць). Коефіцієнт заповнюваності працюючих оздоровниць становить 29,5 % (у 2007 році – 32,3%).

Про це повідомляє Міністерство курортів і туризму автономії.

За інформацією Міністерство курортів, станом на сьогодні кількість тих, хто відпочили в Криму, становить 90,4 тис. осіб, що на 0,6 % вище рівня минулого року (2007 рік - 89,9 тис.).

Організовано в оздоровницях відпочили 33,8 тис. осіб, що на 20,3% вище, ніж за аналогічний період 2007 року (28,1 тис. осіб).