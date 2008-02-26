Зробити Крим областю вимагають ”патріоти України”

Чернівецька обласна громадська організація «Патріот України» вимагає від української влади не визнавати незалежність Косова та зробити Крим областю.

Чернівецькі «патріоти» заявили про свою солідарність із сербським народом і звернулися до Президента, РНБО, МЗС, Міністерства оборони та СБУ України із закликом рішуче засудити акцію албанського сепаратизму, повідомляє "Західна інформаційна корпорація".

«Сьогодні стало очевидним, що Європейський Союз не виконує своєї першочергової функції: колективної взаємопідтримки народів на теренах континенту, і як наддержавне політичне утворення нині становить пряму загрозу суверенітету європейських націй. В той же час неодноразове ігнорування Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією своїх зобов`язань як гарантів територіальної цілісності України, а також проваджені ними чисельні збройні інтервенції та політика, спрямована на зміну ліній кордонів конкурентних держав, сьогодні повинні стати для України сигналом переглянути як військову доктрину, так і зовнішню та внутрішню політику Української держави», - йдеться у зверненні ГО «Патріот України».

Активісти цієї громадської організації звертають увагу "на небезпеку і відцентрових процесів у Криму", для яких події в Косово можуть стати каталізатором майбутнього сепаратизму. Вони вимагають від Президента та Ради Національної Безпеки і Оборони України:

"1. Визнати самочинне проголошення незалежності Косово таким, що порушує Конституцію Республіки Сербія та міжнародне законодавство. Зайняти активну зовнішньополітичну позицію з питання врегулювання ситуації в краї.

2. Переглянути доцільність приєднання до Організації Північноатлантичного Договору (НАТО) та інтеграції в координаційні структури Європейського Союзу. Ініціювати створення на східноєвропейському просторі альтернативної системи колективної безпеки за участі України за принципом Балто-Балкано-Кавказького геополітичного трикутника.

3. Анулювати Закон України „Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року" від 16 листопада 1994 р. та розпочати програму з відновлення ядерного статусу України.

4. Визначити сферу оборони як одну із пріоритетних у зовнішньо- та внутрішньополітичній діяльності. Ініціювати комплексний перегляд Концепції оборони і будівництва Збройних Сил України та Воєнної доктрини України.

5. Анулювати правовий статус Меджлісу кримськотатарського народу як такий, що суперечить Конституції України, з подальшою повною забороною його діяльності.

6. Ліквідувати автономний статус Республіки Крим із одночасним поверненням їй статусу Кримської області".