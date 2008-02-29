У ”Авліти” заберуть земельну ділянку Севастопольського порту

Кабінет Міністрів відмінив розпорядження про передачу в оренду авіакомпанії «Авліта» земельної ділянки Севастопольського порту.

Текст розпорядження №365-р розміщений на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, відміняється відповідне розпорядження від 26 червня 2007 р. №488-р ”Про вилучення з користування ділянки акваторії і надання в оренду земельної ділянки водного фонду”.

Севастопольській міськдержадміністрації доручено забезпечити розірвання укладеного договору про оренду земельної ділянки водного фонду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів розпорядженням від 26 червня 2007 р. №488-р виключив з користування ДП “Севастопольський морський торговий порт” ділянку акваторії і віддав в оренду ділянку водного фонду порту.

Уряд ухвалив пропозицію Севастопольської міськдержадміністрації про надання ЗАТ “Стивідорна компанія “Авліта” земельної ділянки водного фонду площею 0,8987 гектара в оренду строком на 50 років для реконструкції і будівництва гідротехнічних споруд і укладення з нею відповідного договору.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Стивідорна компанія «Авліта» входить до складу Групи Метінвест, має у своєму розпорядженні два найбільш глибоководні причали України в акваторії незамерзаючої круглий рік Севастопольської бухти. Підприємство володіє зерновим терміналом місткістю 100 тис. тонн, відкритим складом металопродукції обсягом 400 тис. тонн і 23 причальними кранами, включаючи 3 портальних крани «Liebherr» вантажопідйомністю 104 тонн кожний і один плавучий кран, який забезпечує швидкість вантаження на судно на рівні 8 тис. тонн металопродукції на день.