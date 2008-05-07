У Дрогобичі з місця загибелі Бруно Шульца зникла пам’ятна дошка

Учора, проти ночі 7 травня, у Дрогобичі викрали пам’ятну бронзову дошку з місця загибелі всесвітньо відомого письменника й художника Бруно Шульца.

На місце пригоди прибув великий наряд правоохоронців на чолі із начальником Дрогобицької міліції. Пошуки крадіїв розпочато за припущенням, що декого із місцевих мешканців спокусив метал. Однак голова Єврейської громади Дрогобича пан Карпін вважає цей випадок вандалізму не просто полюванням за металом, який можна здати на брухт, а оскверненням пам’яті Бруно Шульца тільки за те, що він був євреєм. На цю думку його наштовхує і той факт, що перед святом єврейської Пасхи невідомими особами було здійснено пролом стіни на єврейському цвинтарі.

Нинішній акт вандалізму сприймається тим болісніше, що вчинено його напередодні Третього міжнародного Шульцівського фестивалю, який має розпочатися 26 травня. Другий міжнародний Шульцівський фестиваль, ініційований Центром полоністики ім. Ігоря Менька, залишив на пам’ять Дрогобичу меморіальну дошку, вмонтовану півтора роки тому в тротуар на місці трагічної загибелі Бруно Шульца від кулі гестапівця під час облави на євреїв у роки Другої Світової війни.

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