НТКУ висловлює претензії з приводу трансляції «Євробачення»

Національна телекомпанія України звернулась до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення та Державного комітету телебачення та радіомовлення України з проханням розглянути ситуацію щодо порушення ексклюзивного права на трансляцію пісенного конкурсу «Євробачення-2008» на території України російським телеканалом «РТР-Планета». Про це «Телекритиці» повідомив перший віце-президент НТКУ Роман НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ.

За словами Р.НЕДЗЕЛЬСЬКОГО, «РТР-Планета» показував «Євробачення» 24 травня одночасно із Першим національним у прямому ефірі. НТКУ також звернулась до компанії GFK-Ukraine із проханням надати «заміри та всі параметри цієї трансляції».

«Інформація, яку нам надасть GFK-Ukraine, має показати динаміку зростання рейтингу «РТР-Планета». Ми порівняємо їхні показники з нашими, і тоді вже зможемо оцінити свої фінансові втрати. За нашою інформацією, у НТКУ серйозні збитки: ми недобрали, приблизно, 40%. Тому ми чекаємо на інформацію, яку нам нададуть компетентні органи, і тоді вже вживатимемо заходів», - сказав Р.НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ.

А виконуючий обов’язки президента НТКУ Василь ІЛАЩУК наголосив, що НТКУ ставитиме питання «щодо позбавлення ліцензії певних компаній або штрафних санкцій – це вирішуватиме Нацрада».

“Телекритика” нагадує, що у 2007 році Нацраді вже доводилось розглядати подібну ситуацію, що сталася внаслідок трансляції конкурсу “Євро бачення-2007” на «Первом канале. Всемирная сеть» (Росія). За словами Р.НЕДЗЕЛЬСКОГО, торік всі звернення НТКУ не дали жодного результату.

«Але ті позови були не до «Первого канала», а до всіх операторів кабельних мереж, а їх більше тисячі. Тому це не дало жодного ефекту», - пояснив він.

Яким чином діятиме Національна телекомпанія на цей раз, поки ще не визначено. Р.НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ каже: «Претензії будуть сформовані тоді, коли ми отримаємо від контролюючих органів документ, що засвідчуватиме, що трансляція «Євробачення» мала місце на «РТР-Планета».