В Криму популяризують російську мову

II Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» пройде в Криму з 6 по 12 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фестивалю, заходи «Великого російського слова» пройдуть у 7 населених пунктах Криму, учасниками форуму стануть відомі політики, політологи, вчені, діячі культури і мистецтв з різних регіонів України і Росії.

За традицією фестиваль відкриється 6 червня - в день народження поета Олександра Пушкіна.

У програмі «Великого російського слова» - науково-практична конференція «Російська мова в полікультурному світі», круглий стіл «Україна і Росія – духовна і культурно-історична спільність», присвячений 1020-річчю Хрещення Русі, а також пушкінські, гоголівські і чеховські читання.

Крім того, в рамках фестивалю «Велике російське слово» пройдуть конкурс «Російська пісня», Свято російської книги, виставка «Росіяни в Криму», молодіжна дискотека з елементами російської народної творчості, фестивалі дитячої і юнацької творчості «Російський сувенір», музична програма «Крим збирає друзів» і т.д.

В останній день фестивалю - 12 червня - на честь святкування Дня Росії в Сімферополі відбудеться мітинг прихильників російсько-української дружби і стратегічного партнерства, святковий концерт і салют.

Фестиваль проходить за ініціативою Російської громади Криму, під егідою Верховної Ради і Ради міністрів автономії, за участю Міністерства закордонних справ Російської Федерації, мерії Москви тощо.

За словами голови оргкомітету II фестивалю «Велике російське слово», голови Російської громади Криму Сергія ЦЕКОВА, за рік фестиваль зумів вирости до всеукраїнського рівня. «Якщо минулого року всі заходи проходили в Криму, то цього року до нас дуже активно підключився Південний Схід України. Так, у рамках фестивалю вже проведена міжнародна науково-практична конференція в Луганську і заплановані заходи в інших регіонах України», - відзначив С.ЦЕКОВ.