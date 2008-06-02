Сильна пожежа стався в Голлівуді на кіностудії Universal

Сильна пожежа сталася в Голлівуді на кіностудії Universal, повідомляє радіо “Свобода”.

Пожежа почалася на майданчику, де в цей час проводились рекламні зйомки. Причина загорання поки що не встановлена. Вогонь знищив декорації, які зображали фасади нью-йоркських вулиць. Зникла знаменита вежа з фільму «Назад у майбутнє», де знімався молодий Майкл ФОКС. Згорів будинок, добре відомий глядачам за фільмом Хічкока «Психо», і багато інших декорацій, куди зазвичай водили туристів.

Начальник пожежного управління Лос-Анджелеса Майкл ФРІМАН повідомив, що в гасінні пожежі брали участь більш як 100 осіб, зокрема команди вертольотів, які заливали полум`я водою. Постраждали троє пожежників.

Студія Universal розташована за 15 кілометрів на північ від центру Лос-Анджелеса.