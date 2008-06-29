Ума Турман заручилася з мільйонером (фото)

Зірка «Кримінального чтива» і «Убити Білла», актриса Ума Турман, знову зібралася заміж. Вона і її обранець, швейцарський фінансист-мільйонер Арпад Буссон, оголосили про свої заручини днями.

Вперше про роман голлівудської зірки і швейцарського мільйонера стало відомо минулого літа, коли їх помітили на вечері в одному з ресторанів Мілана. Якщо заручини дійсно перейдуть у весілля, то для 38-річної Турман це буде вже третій шлюб. Раніше вона була одружена з акторами Гері Олдменом (розлучилися в 1992 році) і Ітаном Хоуком (розлучилися в 2004 році). Від шлюбу з Хоуком у неї є 6-річний син і 9-річна дочка. Арпад Буссон до 2005 року був одружений з супермоделлю Ель Макферсон, яка народила йому двох синів (їм 10 і 5 років).

Газета.ру