Гуус Хіддінк отримав приз... Московського кінофестивалю

Головний приз ХХХ-го Московського міжнародного кінофестивалю присуджений іранському фільму "Простіше за просте" режисера Реза Мір КАРИМІ.

Як передає Lenta.ru, урочиста церемонія оголошення переможців ММКФ відбулася увечері 28 червня. Другий за значенням приз - за кращу режисуру - дістався Явору ГИРДЄВУ з Болгарії за стрічку "Дзіфт".

Кращим виконавцем жіночої ролі визнано Маргариту БУЙ, яка зіграла у фільмі "Дні і хмари" спільного виробництва Італії та Швейцарії. Приз за кращу чоловічу роль присуджено американському актору Річарду ДЖЕНКІНСУ за роботу в стрічці "Відвідувач".

Спеціальний приз журі дістався режисеру Маріон ЛЕЙН за фільм "Проста душа" (Франція). Крім того, особливої нагороди ММКФ - "Хлопавки" - удостоєно тренера російської збірної з футболу Гуус ХІДДІНКА за "кращу режисуру Євро-2008".

Приз у конкурсі "Перспективи" одержав фільм "Кумбія нас зв`язала" режисера Рене У. ВІЛЛАРЕА. Окрім нагороди переможець в цій номінації, де представлені молоді кінематографісти, одержує 10 тисяч метрів кіноплівки для своєї наступної роботи.

У рамках кінофоруму, що відбувався з 19 по 28 червня, було показано близько 200 фільмів, які подивилися близько 100 тисяч осіб.