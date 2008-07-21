Лондон - найдорожче для туристів місто

Визначні пам`ятки Лондона є найдорожчими серед всіх основних туристичних центрів світу. Такий висновок зробило видання "Telegraph" після порівняння туристичних розцінок у 11 містах, серед яких Сідней, Гонконг, Париж і Рим.

Особливо дорого коштує відвідування музею воскових фігур мадам Тюссо, Лондонського Тауера й Букингемського палацу. Родина із чотирьох людей повинна витратити на відвідування 10 платних пам`яток близько 550 фунтів стерлінгів, у той час як у Парижі їм знадобиться лише 386 фунтів, у Нью-Йорку - 376, а в Римі - 216.

Така сама ситуація й з автобусними турами містом. У Лондоні такий тур коштуватиме родині 65 фунтів, а в інших містах - від 24 до 56 фунтів.

Найдешевшим у списку міст "Telegraph" виявився Дублін, де відвідування 10 визначних пам`яток коштуватиме туристам лише у 180 фунтів стерлінгів.

ICTV