Визначено рейтинг популярності найвизначніших місць Парижа

Собор Паризької Богоматері в 2007 році відвідала рекордна кількість туристів: 13,6 мільйона чоловік. Таким чином цей знаменитий готичний храм став найпопулярнішою визначною пам`яткою французької столиці. На другому місці опинилася церква Сакре-Кер на Монмартрі з 10,5 мільйонів відвідувачів, на третьому – Лувр (8,2 мільйона), повідомило агентство Associated Press з посиланням на паризьке Бюро у справах туризму.

Четверте місце зайняла Ейфелева вежа з 6,8 мільйонами гостей, що на півтора відсотки більше, ніж у 2006 році, а п`яте – музей сучасного мистецтва Центр Помпіду, у якому побувало 5,5 мільйона осіб. На думку оглядача газети Le Parisien, значне зростання (на 7,5 відсотка) Центру Помпіду забезпечили виставки скульптора Альберто Джакометті й художника Іва Кляйна.

Le Figaro зазначає, що вперше до десятки найпопулярніших зборів Парижу увійшов новий музей мистецтва країн Азії, Африки та Океанії на набережній Бранлі: його відвідали 1,4 мільйона чоловік (зростання на 44,8 відсотка).

Відзначимо, що вхід у собор Паризької Богоматері і в церкву Сакре-Кер - безкоштовний. Вартість квитка до Лувру коливається від 6 до 13 євро залежно від програми і години відвідин. Лувр, за відомостями авторитетного видання The Art Newapaper, є найпопулярнішим музеєм у світі.

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